После нападения педофила на 9-летнюю девочку новосибирские следователи проведут проверку

СЕГОДНЯ 16:06 2019-03-05T16:06:06+03:00

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Новосибирские следователи подключились к истории о нападении на 9-летнюю девочку в Кольцово. Напомним, 3 марта школьница возвращалась из магазина и к ней подошел пьяный мужчина. Сначала он спросил ее имя, а потом потянул ребенка за собой. К счастью, все происходящее увидел проходивший мимо Максим Колточихин: он вырвал ребенка из рук педофила и сказал девочке бежать. Так она и спаслась.

Теперь разбираться в произошедшем будут правоохранители:

- Организована проверка по сообщению СМИ по факту покушения на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. – Будут опрошены все свидетели происшествия,

Вот приметы нападавшего со слов девочки: мужчина лет 50, синяя короткая куртка, черные штаны, похожие на лыжные, черная шапка, небольшая щетина, зубы желтые, нижний ряд зубов неровный, под ногтями грязь, запах спиртного. Всех, кто что-либо знает о нападавшем, просят обратиться в полицию по тел. 02.

ИСТОЧНИК KP.RU