2019-03-05T14:56:35+03:00
Общество

Лишили свободы за «подработку»: пожилая сибирячка продавала людям неработающие бады и избавляла от проблем по телефону

Женщину приговорили к 15 годам колонии общего режима
Екатерина КОМЯКОВА
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Сибирячка пошла под суд за экстрасенсорные услуги.Сибирячка пошла под суд за экстрасенсорные услуги.Фото: Архив "КП"
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61-летняя Татьяна Гайнулова за несколько лет своей жизни совершил 53 преступления. Все они не слишком стандарты, хоть и подходят под популярную статью «мошенничество». Вместе с подельником женщина организовала продажу биологически активных добавок, которые выдавала за лекарства. Покупателям говорили, что эти средства позволят им похудеть, избавят от алкоголизма и принесут прочие радости жизни. Кроме прочего Татьяна еще и оказывала экстрасенсорные услуги населению по телефону.

— В суде установлено, что Гайнулова с 2009 по 2013 годы совместно с другим лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создала и организовала преступное сообщество с целью совершения тяжких преступлений. Общая сумма причиненного ущерба от преступной деятельности составила свыше 90 миллионов рублей, — сообщают в прокуратуре Новосибирской области.

Суд постановил лишить сибирячку свободы на 15 лет, отбывать наказание ей придется в исправительной колонии общего режима. Кроме этого придется выплатить штраф в размере 450 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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