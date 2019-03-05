2019-03-05T14:20:04+03:00
Общество

Мораторий на имущество: СО РАН на три года отложил передачу зданий Академгородка другим организациям

За это время должна быть разработана система «Академгородок 2.0», которая и возьмет на себя управление всей инфраструктурой
Екатерина КОМЯКОВА
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Здания Академгородка хотят передать под управлением системе "Академгородок 2.0".Здания Академгородка хотят передать под управлением системе "Академгородок 2.0".Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Председатель СО РАН Валентин Пармон рассказал о планах по передачи инфраструктурных, спортивных, природных объектов в ведение каких бы то ни было организаций. Сибирское отделение много раз пыталось передать объекты области, городу, Министерству науки, но этого сделать до сих пор не получилось.

Отделение успешно содержало множество зданий и объектов до 2013 года, но после реформы РАН финансирование из федерального центра на эти цели прекратилось.

С созданием проекта «Академгородок 2.0» появились новые перспективы по содержанию имущества. Совместно с правительством региона идет работа над системой управления всего научного центра Новосибирска.

- Скорее всего, правовой основой станет ФЗ-216 об инновационных научно-технологических центрах. Этим законом предусмотрено создание специальных управляющих структур: в частности, фонда под контролем наблюдательного совета, - рассказал Валентин Пармон официальному изданию СО РАН «Наука в Сибири».

В СО РАН надеются, что система будет разработана в течение ближайших трех лет, на это время предлагается ввести мораторий на передачу объектов другим организациям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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