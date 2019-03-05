Пересчитывают стоимость: в Новосибирске приостановили конкурс на строительство платного моста через Обь

СЕГОДНЯ 12:40 2019-03-05T12:40:49+03:00

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Конкурс на подготовку площадки под строительство четвертого моста приостановлен. Это связано это с завышенными ценами на стройматериалы. Об этом во вторник, 5 марта на пресс-конференции рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— У нас на руках есть проектно-сметная документация, которая прошла все возможные проверки: ценовой аудит, федеральную экспертизу и есть положительное заключение. С другой стороны: есть информация о возможном завышении начальных цен в ведомости материалов и в сметах. Мы со своей стороны проводим проверку, запрашиваем альтернативные коммерческие предложения, другими словами, проводим повторный ценовой аудит, — уточнил Андрей Травников.

Он отметил, что в связи с этим конкурс на второй этап подготовки территории под строительство четвертого моста пока приостановлен.

Губернатор также добавил, что если увидит возможность сэкономить средства на этом объекте, то обязательно это сделает.

Напомним, что проведенная в начале года аудиторская проверка показала, что стоимость на изделия и материалы на этапе подготовительных работ завышена в 2-3,5 раза.

Четвертый мост через Обь, который должен соединить Ипподромскую магистраль с площадями Труда и Энергетиков, планируют сделать платным. Его планируют построить к 2022 году. Предварительно стоимость моста оценили в 32 — 33 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU