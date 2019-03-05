2019-03-05T11:05:01+03:00
Общество

«Как в пункте назначения»: металлические балки на дороге стали причиной пробки в Дзержинском районе

Скорость движения машин на месте ЧП составляет 5 км/ч
Надежда ЯРКОВА
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Металлическая балка из КамАЗа перегородила проезд по улице Промышленная.Металлическая балка из КамАЗа перегородила проезд по улице Промышленная.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Сегодня днем, 5 марта в Дзержинском районе выпавшие на дорогу металлические балки спровоцировали серьезный затор на дороге.

— На пересечении улиц Промышленной и Николая Островского из кузова КамАЗа на проезжую часть выпали металлические балки. Лишь по счастливой случайности в конструкцию не врезались другие участники движения, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы добавили, что в районе происшествия образовался затор.

— Как в пункте назначения, — сравнил один из пользователей соцсетей.

По данным «Яндекс.Пробки» в Новосибирске скорость автомобильного движения в указанном месте составляет от 5 до 7 км/ч. Также на данный момент затруднено движение в Октябрьском районе по улицам Кирова и Восход — там скорость потока машин составляет 7-10 км/ч. В целом ситуация на дорогах в городе оценивается в средние 5 баллов.

Выпавшая балка стала причиной затора в Дзержинском районе. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Выпавшая балка стала причиной затора в Дзержинском районе.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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