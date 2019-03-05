2019-03-05T10:02:20+03:00
Происшествия

Находчивый жулик: новосибирец подставил работницу банка и украл чужой телефон

Мошенник представил сотрудницу банка своей женой, чтобы украсть телефон: теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы
Надежда ЯРКОВА
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Мошеннику грозит до 5 лет тюрьмы.Мошеннику грозит до 5 лет тюрьмы.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Прокурор Кировского района Новосибирска утвердил обвинительное заключение в отношении 38-летнего, ранее судимого жителя Кировского района.

— Выяснилось, что в середине декабря 2018 года мужчина приехал на Северо-Чемской жилмассив и так как ему срочно нужны были деньги, он решил продать свой мобильный телефон. Проходя мимо торгового центра «Магеллан» он поинтересовался у прохожего, , где можно продать телефон. Мужчина решил этим воспользоваться и украсть телефон. Он заявил, что хочет купить телефон в подарок своей жене, но перед этим хочет ей его показать. Они прошли в отделение «Сбербанк России», где якобы она работает, потерпевший передал свой телефон обвиняемому, который подошел к сотруднице банка, которая сидела на своем рабочем месте, и сделал вид, что собирается показать ей телефон. После этого он вернулся к потерпевшему и пояснил, что телефон он передал своей жене, но так как она на работе, то к ней можно подойти только в порядке живой очереди, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Кировского района.

Пока потерпевший ждал очереди, мужчина вышел на улицу и скрылся в неизвестном направлении. Не дожидаясь своей очереди, потерпевший подошел к той же сотруднице банка и потребовал деньги за телефон, на что та ответила, что она ничего об этом не знает и посоветовала обратиться в полицию.

— Мужчину позже нашли, ему было предъявлено обвинение по статье — мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба, — отметили в ведомстве, добавив, что ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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