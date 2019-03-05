«Опасная бабуля»: новосибирцев развеселила спящая с автоматом пассажирка метро

СЕГОДНЯ 08:54 2019-03-05T08:58:34+03:00

Пассажирка метро с автоматом не испугала, но повеселила новосибирцев. Фото: vk.com/subwaynsk.

Новосибирцев мало чем можно удивить или застать врасплох, вот и сибирячка с автоматом не смогла напугать пассажиров метро

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Пассажиры новосибирской подземки встретили «готовую к бою» сибирячку с оружием наперевес, правда, как в классических анекдотах про солдат, застали они ее спящей. Фото появилось в группе «Мода новосибирского метро» и вызвало массу шуток среди пользователей соцсетей. Вот что они пишут по этому поводу:

— АК всегда в моде, — отмечает один.

— Бабуля опасная, — отмечает второй.

— Поехала разбираться с квитанцией за вывоз мусора, — шутит третий.

— У нее все под прицельным контролем! Молодец! — замечает четвертый.

— Солдат спит — служба идет, — добавляет пятый.

ИСТОЧНИК KP.RU