«Опасная бабуля»: новосибирцев развеселила спящая с автоматом пассажирка метро
Новосибирцев мало чем можно удивить или застать врасплох, вот и сибирячка с автоматом не смогла напугать пассажиров метро
Пассажирка метро с автоматом не испугала, но повеселила новосибирцев. Фото: vk.com/subwaynsk.
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Пассажиры новосибирской подземки встретили «готовую к бою» сибирячку с оружием наперевес, правда, как в классических анекдотах про солдат, застали они ее спящей. Фото появилось в группе «Мода новосибирского метро» и вызвало массу шуток среди пользователей соцсетей. Вот что они пишут по этому поводу:
— АК всегда в моде, — отмечает один.
— Бабуля опасная, — отмечает второй.
— Поехала разбираться с квитанцией за вывоз мусора, — шутит третий.
— У нее все под прицельным контролем! Молодец! — замечает четвертый.
— Солдат спит — служба идет, — добавляет пятый.
ИСТОЧНИК KP.RU