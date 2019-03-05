2019-03-05T08:58:34+03:00
Общество

«Опасная бабуля»: новосибирцев развеселила спящая с автоматом пассажирка метро

Новосибирцев мало чем можно удивить или застать врасплох, вот и сибирячка с автоматом не смогла напугать пассажиров метро
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Пассажирка метро с автоматом не испугала, но повеселила новосибирцев. Фото: vk.com/subwaynsk.Пассажирка метро с автоматом не испугала, но повеселила новосибирцев. Фото: vk.com/subwaynsk.
Изменить размер текста:

Пассажиры новосибирской подземки встретили «готовую к бою» сибирячку с оружием наперевес, правда, как в классических анекдотах про солдат, застали они ее спящей. Фото появилось в группе «Мода новосибирского метро» и вызвало массу шуток среди пользователей соцсетей. Вот что они пишут по этому поводу:

— АК всегда в моде, — отмечает один.

— Бабуля опасная, — отмечает второй.

— Поехала разбираться с квитанцией за вывоз мусора, — шутит третий.

— У нее все под прицельным контролем! Молодец! — замечает четвертый.

— Солдат спит — служба идет, — добавляет пятый.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Выше 35 тысяч рублей: средние зарплаты новосибирцев стали больше
Автобус влетел в столб, лишившись лобового стекла: пять пассажиров травмированы
Последствия обысков: начальника капстроительства Горводоканала отправили под домашний арест
Стратегическое партнерство - залог успеха
«Сначала был жесткий грохот»: три человека оказались в больнице после аварии внедорожника и седана в Ленинском районе
Нет уже неделю: в Кировском районе пропал новосибирец с татуировками на руках и в рыбацких сапогах
Погода на день в Новосибирске: 5 марта будет сильный гололед и ветер
Масленица 2019 в Новосибирске: куда сходить и лучшие месте для отдыха
«А кусь не хочешь?»: манул отгоняет фотографов взглядом
Женщины не пострадали: следователи проводят проверку по факту обрушения козырька банкетного зала
Согрешила и промолчала: новосибирец 14 лет выплачивал алименты чужому ребенку
Пустились «во все тяжкие»: задержаны сибиряки, открывшие лабораторию по изготовлению наркотиков
«30 человек еще под наблюдением»: в Новосибирской области ликвидировали очаг кори
Черныш передает привет: котенок с лапками «как у кузнечика» начал прыгать и играть
«Все пострадавшие в больнице»: за сутки на пятерых новосибирцев упал снег с крыши
Новосибирские спасатели вызволили пенсионера, застрявшего на автомобиле посреди водохранилища
В Новосибирске беременная девушка на иномарке попала в аварию
«Ущерба на 140 тысяч рублей»: девочка-подросток украла деньги и драгоценности у своих знакомых
«Дочка вырывалась, а мужик ее куда-то тащил»: в Кольцово прохожий спас девочку от педофила
«Кому-то проспорил»: парень в полотенце почистил зубы в вагоне метро
Погода в Новосибирске на день: из-за оттепели не будет работать ледовый городок