2019-03-05T08:14:12+03:00
Экономика

Выше 35 тысяч рублей: средние зарплаты новосибирцев стали больше

Среднемесячная заработная плата по СФО составила 37 419 рублей
Надежда ЯРКОВА
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Средние заплаты новосибирцев перевалили за 35 тысяч рублей.Средние заплаты новосибирцев перевалили за 35 тысяч рублей.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Новосибирскстат назвал средние зарплаты по Сибирскому федеральному округу в 2018 году. Зарплаты жителей Новосибирской области по-прежнему занимают 7-е место в списке, обогнав Омскую и Алтайскую области и республику Алтай, и составили 35 264 рубля.

— Самые высокие зарплаты оказались в Красноярском крае: там средний заработок составил 44 917 рублей, — сообщает Новосибирскстат. — Далее идет Иркутская область (средняя зарплата — 42 001 рублей) и Томская область (средняя зарплата — 41 246 рублей).

Также больше новосибирцев зарабатывают в Кемеровской области (средняя зарплата — 37 478 рублей), в Хакасии, где средняя зарплата составила 37 442 рубля, и в республике Тыва — там заработок составил 35 648 рублей.

Ниже новосибирских зарплаты только в Омской области — 33 043 рубля, республике Алтай- 30 537 рублей и самые низкие в Алтайском крае — 25 506 рублей.

— Средние зарплаты по Сибирскому федеральному округу в 2018 году составили 37 419 рублей, — отметили статистики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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