Выше 35 тысяч рублей: средние зарплаты новосибирцев стали больше
Новосибирскстат назвал средние зарплаты по Сибирскому федеральному округу в 2018 году. Зарплаты жителей Новосибирской области по-прежнему занимают 7-е место в списке, обогнав Омскую и Алтайскую области и республику Алтай, и составили 35 264 рубля.
— Самые высокие зарплаты оказались в Красноярском крае: там средний заработок составил 44 917 рублей, — сообщает Новосибирскстат. — Далее идет Иркутская область (средняя зарплата — 42 001 рублей) и Томская область (средняя зарплата — 41 246 рублей).
Также больше новосибирцев зарабатывают в Кемеровской области (средняя зарплата — 37 478 рублей), в Хакасии, где средняя зарплата составила 37 442 рубля, и в республике Тыва — там заработок составил 35 648 рублей.
Ниже новосибирских зарплаты только в Омской области — 33 043 рубля, республике Алтай- 30 537 рублей и самые низкие в Алтайском крае — 25 506 рублей.
— Средние зарплаты по Сибирскому федеральному округу в 2018 году составили 37 419 рублей, — отметили статистики.
ИСТОЧНИК KP.RU