2019-03-05T08:21:26+03:00
Происшествия

Автобус влетел в столб, лишившись лобового стекла: пять пассажиров травмированы

ДТП случилось сегодня утром, 5 марта в Кировском районе Новосибирска
Надежда ЯРКОВА
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Водитель автобуса въехал в столб. Фото: городского ГИБДД.Водитель автобуса въехал в столб. Фото: городского ГИБДД.
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Водитель автобуса, ехавшего по маршруту №6, протаранил столб на улице Сибиряков-Гвардейцев. Пять пассажиров обратились за помощью.

— Водитель 1969 года рождения за рулем автобуса маршрута 36 ехал со стороны улицы Мира в сторону Немировича-Данченко по Сибиряков-Гвардейцев, где совершил наезд на световую опору, — рассказал «КП» — Новосибирск» инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.

В результате ДТП 5 человек — пассажиров автобуса, обратились за медпомощью.

Напомним, ранее в Ленинском районе произошло серьезная авария с участием кроссовера и седана, где пострадали три человека.

Пять человек из автобуса обратились за помощью. Фото: городского ГИБДД.

Пять человек из автобуса обратились за помощью. Фото: городского ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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