Автобус влетел в столб, лишившись лобового стекла: пять пассажиров травмированы
Водитель автобуса, ехавшего по маршруту №6, протаранил столб на улице Сибиряков-Гвардейцев. Пять пассажиров обратились за помощью.
— Водитель 1969 года рождения за рулем автобуса маршрута 36 ехал со стороны улицы Мира в сторону Немировича-Данченко по Сибиряков-Гвардейцев, где совершил наезд на световую опору, — рассказал «КП» — Новосибирск» инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.
В результате ДТП 5 человек — пассажиров автобуса, обратились за медпомощью.
Напомним, ранее в Ленинском районе произошло серьезная авария с участием кроссовера и седана, где пострадали три человека.
Пять человек из автобуса обратились за помощью. Фото: городского ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU