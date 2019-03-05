Последствия обысков: начальника капстроительства Горводоканала отправили под домашний арест

СЕГОДНЯ 05:54 2019-03-05T05:54:10+03:00

Суд избрал меру пресечения начальнику капстроительства Алексею Теплых после обысков в Горводоканале

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В понедельник, 4 марта, Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения начальнику отдела капстроительства МУП «Горводоканала» Алексею Теплых. Видео трансляции из зала суда на своей странице в Фейсбук выложил новосибирский блогер Тимур Ханов.

По словам Ханова, следователь настаивал на содержании под стражей, а врачи, адвокаты, и прокурор просили домашний арест.

— Для Алексея Теплых была избрана мера пресечения — содержание под домашним арестом, — уточнил решение суда Ханов.

Напомним, в прошлую пятницу, 1 марта в здании Горводоканала прошли обыски, на месте работала полиция. Тогда же был задержан Алексей Теплых, который является начальником службы капитального строительства МУП «Горводоканал». Он подозревается в мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU