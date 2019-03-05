Стратегическое партнерство - залог успеха

СЕГОДНЯ 05:49 2019-03-05T05:49:02+03:00

Презентация стала одним из масштабных и познавательных мероприятий как для застройщика, так и для приглашенных специалистов.

1 марта ГК «Расцветай» провела ознакомительную презентацию своих объектов и экскурсию на стройплощадки ЖК «Расцветай на Гоголя» и ЖК «Расцветай на Маркса»

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1 марта по инициативе Новосибирской Ассоциации Риэлтеров (НАР) для 40 представителей профессионального сообщества нашего города ГК «Расцветай» провела ознакомительную презентацию своих объектов и экскурсию на стройплощадки ЖК «Расцветай на Гоголя» и ЖК «Расцветай на Маркса». Это стало одним из масштабных и познавательных мероприятий как для застройщика, так и для приглашенных специалистов.

По ходу презентации сотрудники строительной компании рассказали о конкурентных преимуществах ЖК «Расцветай» и акцентировали внимание собравшихся на том, чем объекты класса комфорт+ отличаются от других предложений на рынке недвижимости Новосибирска. Много вопросов застройщику было задано о функциональных планировочных решениях, локациях и использовании инновационных решений при строительстве жилых комплексов.

На стройплощадке представители Новосибирской Ассоциации Риэлтеров смогли воочию увидеть процесс строительства домов и убедиться в том, что над возведением объектов ГК «Расцветай» активно, без выходных, работают десятки людей и множество единиц спецтехники, чтобы новоселы могли заселиться в купленные квартиры раньше заявленных сроков сдачи.

На стройплощадке представители Новосибирской Ассоциации Риэлтеров смогли воочию увидеть процесс строительства домов.

В ближайшее время в рамках дальнейшего долговременного сотрудничества по обучению и повышению квалификации представителей риэлтерского сообщества застройщик планирует провести обучающий семинар о технологиях и инновациях в строительстве.

- Профессия риэлтера очень интересная и многогранная, она требует постоянного общения и совершенствования. Мы ценим сложившиеся деловые и доверительные отношения с НАР. Поддерживая статус компетентного и надежного застройщика, мы с удовольствием будем принимать участие в обучении и повышении квалификации представителей риэлтерского сообщества, - рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».

Справка «КП»

Новосибирская Ассоциация Риэлтеров (НАР) - некоммерческая организация, создана способствовать развитию единого информационного пространства рынка недвижимости, контролировать качество оказания услуг на рынке недвижимости, формировать положительный имидж профессии риэлтера.

ИСТОЧНИК KP.RU