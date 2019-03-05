2019-03-05T05:11:55+03:00
Происшествия

«Сначала был жесткий грохот»: три человека оказались в больнице после аварии внедорожника и седана в Ленинском районе

На пересечении улиц Котовского и Ватутина произошло серьезное столкновение иномарок
Надежда ЯРКОВА
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Авария случилась поздно вечером в Ленинском районе Новосибирска.Авария случилась поздно вечером в Ленинском районе Новосибирска.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В понедельник вечером, 4 марта в Ленинском районе столкнулись внедорожник и седан. От сильного удара оба автомобиля получили серьезные повреждения кузова, также в машинах сработали фронтальные подушки безопасности.

— Водитель за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 120 ехал со стороны улицы Станиславского по Котовского, и на перекрестке с улицей Ватутина столкнулся с Nissan Almera, — рассказали в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

В результате столкновения травмы получили водитель «Прадо» 1989 года рождения, 43-летний водитель «Ниссана» и его пассажирка — всех госпитализировали в больницу. По предварительной информации, характер травм участников ДТП не относится к тяжелым.

— Сначала был жесткий грохот, выглянула, авария. Выносили человека из машины, — поделился увиденным очевидец, добавив, что бригада врачей прибыла на место менее чем через 10 минут после столкновения.

В аварии пострадали оба водителя и пассажирка седана. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В аварии пострадали оба водителя и пассажирка седана.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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