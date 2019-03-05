2019-03-05T05:07:47+03:00
Общество

Нет уже неделю: в Кировском районе пропал новосибирец с татуировками на руках и в рыбацких сапогах

О местонахождении пропавшего Юрия Сарычева ничего не известно уже неделю
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирец пропал 25 февраля. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".Новосибирец пропал 25 февраля. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего в Новосибирске 60-летнего Юрия Дмитриевича Сарычева, который пропал в Кировском районе. О его местонахождении ничего неизвестно с 25 февраля.

— Приметы: рост 170 сантиметров, телосложение нормальное, глаза черные, волосы светло-русые с проседью. В день пропажи был одет в черный пуховик, камуфляжной расцветки утепленные штаны, рыбацкие сапоги и шапку-ушанку. Возможно на нем был в жилет со светоотражающими полосами, — говорится в ориентировке.

Из особых примет: у мужчины отсутствует часть передних зубов и есть татуировки на руках.

Всех, кто может знать, где сейчас находится пропавший Юрий Сарычев, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.

У пропавшего мужчины есть татуировки на руках. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

У пропавшего мужчины есть татуировки на руках. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

ИСТОЧНИК KP.RU

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