2019-03-05T03:28:18+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 5 марта будет сильный гололед и ветер

Какая погода ждет новосибирцев во вторник, 5 марта
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в городе ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду.Сегодня в городе ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня в городе будет тепло до минус 1 градусов, сильный гололед и порывистый ветер.

— Во вторник, 5 марта в Новосибирске ожидается облачная с прояснениями погода, мокрый снег, на дорогах сильная гололедица. Температура днем будет минус 1-3 градусов, ночью ожидается понижение до минус 4-6 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет западный со скоростью 8-13 метров в секунду и порывами до 18 метров в секунду.

По области также будет облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег днем в отдельных районах небольшой, по востоку местами умеренный мокрый снег, местами метели. Ночью и утром при прояснениях изморозь, на дорогах сильный гололед. Дневная температура будет в пределах минус 3- плюс 2 градусов, местами до минус 8 градусов, ночная около минус 1-6 градусов, при прояснениях до минус 11 градусов.

«Яндекс. Погода» обещает новосибирцам небольшой снег с температурой днем до минус 3 градусов и минус 7 градусов ночью. В последующие дни характер погоды не изменится, будет относительно тепло, ожидаются обильные осадки в виде снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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