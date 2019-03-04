Масленица 2019 в Новосибирске: куда сходить и лучшие месте для отдыха

СЕГОДНЯ 20:09 2019-03-04T20:09:49+03:00

К празднику в парках подготовились основательно. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Масленица 2019 уже началась, и если вы еще не решили, куда сходить, в помощь вам наша афиша

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Масленица 2019 - самое время не только печь пироги и звать гостей, но и решать, куда самим пойти в воскресенье, 10 марта. Журналисты «Комсомолки» постарались облегчить вам выбор и собрали все мероприятия в одной полезной афише. Итак, вот где будут торжества.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА»

Ул. Планетная, 53, тел. (383) 279-03-96, 279-40-47

10 марта, 12.30 – праздничное гуляние «Широкая Масленица». Гостей ждут розыгрыши, хождения по канату (и показательное выступление, и мастер-классы для самых смелых), силовое шоу и кулинарный поединок по приготовлению блинов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Ул. Мичурина, 8, тел. (383) 224-14-44, 224-93-33

10 марта, 12.00 - народное гулянье «Эх, разгуляй Масленица»! Гостей ждут песни, танцы, традиционные игры, угощения горячими масленичными блинами. Будут работать более 10 интерактивных игровых площадок. И, конечно, самые ловкие смогут опробовать масленичный столб с призами. А в конце праздника (примерно в 18.30 – 18.45) можно будет посмотреть на сожжение чучела.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «У МОРЯ ОБСКОГО»

Ул. Софийская, 15, тел. (383) 334-75-04, 345-31-20, 345-09-32

10 марта, 12.30 – Народное гуляние «Прощай, Зимушка – зима». Гостей ждут театрализованное представление, призовой столб с подарками, блины и, конечно, сжигание чучела (в 15.00).

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ»

Ул. Парковая, 88, тел. (383) 284-88-89

10 марта, 13.00 – праздничная программа «Широкая масленица». Веселые конкурсы для всей семьи и отличное настроение вам гарантированы!

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. С.М.КИРОВА

Ул. Станиславского, 1а, тел. (383) 351-10-70

10 марта, 12.00 - Народное гуляние «Ой, Маслена – красота, открывай-ка ворота!». Хороаоды призы, веселье – все это будет на празднике!

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «СОСНОВЫЙ БОР»

Ул. Учительская, 49, тел. (383) 271-59-77

10 марта, 12.00 – праздничное народное гуляние «Приди, весна, с радостью!». Всех гостей ждет веселая программа с играми подарками.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «ПЕРВОМАЙСКИЙ»

ул. Маяковского, 5а, тел. (383) 337-33-25

10 марта, 14.00 - праздничная программа «Ух ты, Масленица!»: в парке приготовили веселое представление с розыгрышами и призами.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «БУГРИНСКАЯ РОЩА»

ул. Саввы Кожевникова, 39, тел. (383) 213-86-52, 8-923-226-70-06

10 марта, 16.00 - праздничная программа «Ух ты, Масленица!»: конкурсы и подарки ждут всех гостей праздника.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В зоопарке покатаемся на лошадях

Приготовились в этом году встречать Масленицу и в Новосибирской зоопарке. Начнется праздниу 10 марта в 12.00: гостей ждут В программе: выступления творческих коллективов, игры, викторины, катание на лошадях и пони, сжигание чучела Масленицы.

ИСТОЧНИК KP.RU