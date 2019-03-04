«А кусь не хочешь?»: манул отгоняет фотографов взглядом

СЕГОДНЯ 19:01 2019-03-04T19:01:45+03:00

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Манулы не очень любят гостей и посетителей. Эти своенравные коты в принципе не очень любят людей. Но когда манул живет в зоопарке, то у него остается немного вариантов уйти от внимания. Обычно коты прячутся в домиках, а когда гуляют, то используют свой пронзительный взгляд.

— Они сейчас редко выходят к посетителям, — рассказала «КП»-Новосибирск» Анна Новикова, частая гостья Новосибирского зоопарка.

Манулы редко выходят к посетителям. Фото: Анна Новикова

Фотограф старается поймать своенравного зверька в объектив. Иногда получаются очень забавные снимки. Правда, они не отличаются дружелюбностью.

— Какой недовольный! Мордочка так и говорит: «А кусь не хочешь?!» — отмечают в комментариях к фотографиям пользователи соцсетей.

Попробуй не сбеги от такого взгляда! Фото: Анна Новикова

ИСТОЧНИК KP.RU