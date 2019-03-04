Женщины не пострадали: следователи проводят проверку по факту обрушения козырька банкетного зала
На выходных в Новосибирске на улице Пермитина упал козырек над входом развлекательного заведения. В этот момент на крыльце стояли две женщины — сотрудницы банкетного зала. Как рассказали сегодня в следственном управлении Новосибирской области, обе женщины здоровы, одна вовсе отделалась легким испугом, вторая все-таки обратилась в больницу. Женщину осмотрели, не нашли серьезных травм и отпустили домой.
Теперь следователи проводят проверку по факту падения козырька.
— Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту падения козырька крыльца банкетного зала «la creme» на двух сотрудниц заведения, по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями «нарушение правил охраны труда» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщают в следственном управлении.
Как предположили очевидцы события, причиной обрушения козырька мог стать неубранный вовремя снег.
ИСТОЧНИК KP.RU