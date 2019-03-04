2019-03-04T14:06:45+03:00
Происшествия

Женщины не пострадали: следователи проводят проверку по факту обрушения козырька банкетного зала

Одна из сотрудниц все-таки обратилась в больницу, но была отпущена в тот же день
Екатерина КОМЯКОВА
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Сибирячки, оказавшиеся под козырьком не пострадали.Сибирячки, оказавшиеся под козырьком не пострадали.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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На выходных в Новосибирске на улице Пермитина упал козырек над входом развлекательного заведения. В этот момент на крыльце стояли две женщины — сотрудницы банкетного зала. Как рассказали сегодня в следственном управлении Новосибирской области, обе женщины здоровы, одна вовсе отделалась легким испугом, вторая все-таки обратилась в больницу. Женщину осмотрели, не нашли серьезных травм и отпустили домой.

Теперь следователи проводят проверку по факту падения козырька.

— Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту падения козырька крыльца банкетного зала «la creme» на двух сотрудниц заведения, по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями «нарушение правил охраны труда» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщают в следственном управлении.

Как предположили очевидцы события, причиной обрушения козырька мог стать неубранный вовремя снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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