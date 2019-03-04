2019-03-04T12:51:20+03:00
Происшествия

Пустились «во все тяжкие»: задержаны сибиряки, открывшие лабораторию по изготовлению наркотиков

49-летний мужчина снял дом в поселке Ложок, где и устроил производство метамфетамина [видео]
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
В доме нашли все необходимое для приготовления наркотиков, как и сами наркотики. Фото: ГУ МВД НСОВ доме нашли все необходимое для приготовления наркотиков, как и сами наркотики. Фото: ГУ МВД НСО
Изменить размер текста:

В Новосибирской области задержаны двое мужчин, организовавших производство синтетических наркотиков и их продажу. Сначала в Центральном районе города был пойман 27-летний сибиряк, в его автомобиле оперативники нашли пакет с 215 граммами наркотиков. Второй подозреваемый был пойман в поселке Ложок, мужчина находился в федеральном розыске.

Старшему участнику группы — 49 лет, это он снял дом для организации нарколаборатории, в подвале во время обыска сотрудники полиции нашли химикаты и все необходимое оборудование.

— При задержании сотрудники изъяли пластиковые и металлические канистры с жидкостями, маски с фильтром, стеклянные колбы и банки, тарелки с остатками вещества, электронные весы, машинку для склеивания пакетов, упаковочный материал и приготовленные к сбыту свертки с наркотиком. Общая масса изъятых наркотических средств составила более 2,7 килограммов, — сообщают в управлении МВД по Новосибирской области.

На оперативной съемке видно, что 49-летний «химик» во всем признается, рассказывает, где хранятся химические препараты, и как он собирался передать наркотики заказчику. Оба сибиряка взяты под стражу, им может грозить пожизненное заключение.

Сибиряки, словно герои западного сериала, решили заработать на производстве "мета".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Женщины не пострадали: следователи проводят проверку по факту обрушения козырька банкетного зала
Согрешила и промолчала: новосибирец 14 лет выплачивал алименты чужому ребенку
«30 человек еще под наблюдением»: в Новосибирской области ликвидировали очаг кори
Черныш передает привет: котенок с лапками «как у кузнечика» начал прыгать и играть
«Все пострадавшие в больнице»: за сутки на пятерых новосибирцев упал снег с крыши
Новосибирские спасатели вызволили пенсионера, застрявшего на автомобиле посреди водохранилища
В Новосибирске беременная девушка на иномарке попала в аварию
«Ущерба на 140 тысяч рублей»: девочка-подросток украла деньги и драгоценности у своих знакомых
«Дочка вырывалась, а мужик ее куда-то тащил»: в Кольцово прохожий спас девочку от педофила
«Кому-то проспорил»: парень в полотенце почистил зубы в вагоне метро
Погода в Новосибирске на день: из-за оттепели не будет работать ледовый городок