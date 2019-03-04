Пустились «во все тяжкие»: задержаны сибиряки, открывшие лабораторию по изготовлению наркотиков

СЕГОДНЯ 12:51 2019-03-04T12:51:20+03:00

В доме нашли все необходимое для приготовления наркотиков, как и сами наркотики. Фото: ГУ МВД НСО

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В Новосибирской области задержаны двое мужчин, организовавших производство синтетических наркотиков и их продажу. Сначала в Центральном районе города был пойман 27-летний сибиряк, в его автомобиле оперативники нашли пакет с 215 граммами наркотиков. Второй подозреваемый был пойман в поселке Ложок, мужчина находился в федеральном розыске.

Старшему участнику группы — 49 лет, это он снял дом для организации нарколаборатории, в подвале во время обыска сотрудники полиции нашли химикаты и все необходимое оборудование.

— При задержании сотрудники изъяли пластиковые и металлические канистры с жидкостями, маски с фильтром, стеклянные колбы и банки, тарелки с остатками вещества, электронные весы, машинку для склеивания пакетов, упаковочный материал и приготовленные к сбыту свертки с наркотиком. Общая масса изъятых наркотических средств составила более 2,7 килограммов, — сообщают в управлении МВД по Новосибирской области.

На оперативной съемке видно, что 49-летний «химик» во всем признается, рассказывает, где хранятся химические препараты, и как он собирался передать наркотики заказчику. Оба сибиряка взяты под стражу, им может грозить пожизненное заключение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/695228" frameborder="0"></iframe> Сибиряки, словно герои западного сериала, решили заработать на производстве "мета".

ИСТОЧНИК KP.RU