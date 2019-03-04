«30 человек еще под наблюдением»: в Новосибирской области ликвидировали очаг кори

СЕГОДНЯ 11:53 2019-03-04T12:03:25+03:00

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В понедельник, 4 марта, на оперативном совещании с губернатором Андреем Травниковым со своим докладом выступал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Озвучил он ситуацию со вспышкой кори, которая произошла в Новосибирской области. Напомним, чуть больше недели назад опасной инфекцией заразились 34 ребенка и пять взрослых. Причем все они являлись членами одной религиозной организации, и ни у кого из них не были прививок.

- На данный момент под наблюдением находятся 30 человек, - подчеркнул Константин Васильевич. – Мы закрыли очаг кори, но пока изменить ситуацию с прививками не удалось.

Тем временем с 4 марта в Управлении Роспотребнадзора начала работать «горячая линия», на которой специалисты ответят на все интересующие вопросы по кори. Все желающие могут абсолютно бесплатно позвонить на номер 8-800-350-5060: горячая линия будет работать по будняя вплоть до 18 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU