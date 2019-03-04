2019-03-04T10:59:12+03:00
Дом. Семья

Черныш передает привет: котенок с лапками «как у кузнечика» начал прыгать и играть

Волонтеры ухаживают за малышом и делают массаж [видео]
Екатерина КОМЯКОВА
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Котенок Черныш уже начал ходить и даже играть. Фото: vk.com/cat_nskКотенок Черныш уже начал ходить и даже играть. Фото: vk.com/cat_nsk
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Может быть, вы помните этого глазастого малыша, мы писали о нем в конце января. Этот черный котенок попал в приют «Кошкино лукошко» с особенной проблемой. У него врожденное заболевание – задние лапки вывернуты как у кузнечика, на них не было мышц и суставов. Малыша решили лечить по методу Илизарова, но операция стоила приличных денег – 8 тысяч рублей для приюта большая сумма.

Жертвователи нашлись, сумму собрали, операцию котенку провели и уже сняли спицы. Руководители приюта выставили видео с Чернышом. На нем котенок уже прыгает, играет с бумажкой, в целом находится в прекрасном расположении духа.

- Одна лапка чуть хуже другой работает, но они уже не таскаются за ним, как раньше, - рассказывают в приюте. – Врачи изначально предупреждали, что абсолютно восстановить функцию не получится, но то что уже есть – большое достижение.

Сейчас Черныш начинает опираться на задние лапки, привыкает к новому положению. Чтобы как можно быстрее адаптировать малыша, волонтеры даже делают ему специальные массаж.

Котенок, который раньше волочил за собой лапки, начал прыгать и играть..

ИСТОЧНИК KP.RU

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