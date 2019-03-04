2019-03-04T10:49:05+03:00
Происшествия

«Все пострадавшие в больнице»: за сутки на пятерых новосибирцев упал снег с крыши

Об этом заявил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов
Татьяна СОЛОВОВА
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Всем пострадавшим новосибирцам понадобилась помощь врачей.Всем пострадавшим новосибирцам понадобилась помощь врачей.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В понедельник, 4 марта, прошло оперативное совещание у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Там обсуждали итоги работы и текущие проблемы, и с докладом выступил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Оказалось, что пришедшая оттепель добавила работы медикам:

- Только за минувшие сутки, 3 марта, зарегистрировано пять случаев падения снега с крыши на прохожих, - заявил Константин Васильевич. – Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Министр отметил и еще одну вещь: количества травм из гололеда выросло на 20 %.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Снег упал на судью

Римма Шатовкина, которую не так давно отправили в отставку с поста председателя областного суда (но не лишили судейских полномочий), вместе с дочерью подъехали на «Лексусе» к аптеке на улице Гоголя. Римма Викторовна сделала пару шагов, как на нее посыпался снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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