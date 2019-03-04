2019-03-04T07:14:33+03:00
Происшествия

Новосибирские спасатели вызволили пенсионера, застрявшего на автомобиле посреди водохранилища

А еще помогли сибиряку и его сыну, чей снегоход сломался
Татьяна СОЛОВОВА
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Спасатели вызволили сибиряков, попавших в беду. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.Спасатели вызволили сибиряков, попавших в беду. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.
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В воскресенье, 3 марта, дважды спасатели вызволяли сибиряков, которые оказались в «снежном плену». Первый случай произошел на Новосибирском водохранилище.

- Был звонок от пенсионера: пожилой мужчина поздно вечером на легковушке застрял в тающем снегу на водохранилище, сообщают в ГУ МЧС России по Новосибирской области. – Спасатели обнаружили мужчину в пяти километрах от берега и доставили его в село Бурмистрово Искитимского района. Состояние сибирика удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждается.

А второй случай произошел в Новосибирском районе: там папа и сын поехали кататься на снегоходе, а он у них сломался в дороге. И опять же на выручку пришли спасатели:

- На поиски людей отправились спасатели и пожарные, а также присоединились староста и глава администрации села Плотниково (именно оттуда отец с сыном поехали кататься на снегоходе), - продолжают в ведомстве.

К счастью, все обошлось: мужчину с ребенком нашли в полутора километрах от села и привели домой. Оба они абсолютно здоровы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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