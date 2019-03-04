2019-03-04T06:40:43+03:00
Происшествия

В Новосибирске беременная девушка на иномарке попала в аварию

К счастью, она серьезно не пострадала
Татьяна СОЛОВОВА
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К счастью, в аварии никто не пострадал. Фото: «Инцидент Новосибирск».К счастью, в аварии никто не пострадал. Фото: «Инцидент Новосибирск».
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Вечером в воскресенье, 3 марта, серьезная авария произошла в Заельцовском районе: там возле дома № 225/1 на улице Дуси Ковальчук столкнулись две иномарки.

- Водитель Renault ехал в сторону площади Калина и на светофоре совершал поворот, а водитель Toyota ехал навстречу, - сообщается на странице группы «Инцидент Новосибирск». - Как потом рассказал владелец Renault, хозяин Toyota решил проскочить на красный сигнал светофора, из-за чего и произошла авария.

В салоне Renault в то время находилась пассажирка, которой могла серьезно пострадать:

- В иномарке была беременная девушка: к счастью, никаких серьезных травм ни она, ни водители не получили, - продолжают в группе «Инцидент Новосибирск».

Теперь сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства аварии и разобраться, что стало причиной столкновения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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