В Новосибирске беременная девушка на иномарке попала в аварию
Вечером в воскресенье, 3 марта, серьезная авария произошла в Заельцовском районе: там возле дома № 225/1 на улице Дуси Ковальчук столкнулись две иномарки.
- Водитель Renault ехал в сторону площади Калина и на светофоре совершал поворот, а водитель Toyota ехал навстречу, - сообщается на странице группы «Инцидент Новосибирск». - Как потом рассказал владелец Renault, хозяин Toyota решил проскочить на красный сигнал светофора, из-за чего и произошла авария.
В салоне Renault в то время находилась пассажирка, которой могла серьезно пострадать:
- В иномарке была беременная девушка: к счастью, никаких серьезных травм ни она, ни водители не получили, - продолжают в группе «Инцидент Новосибирск».
Теперь сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства аварии и разобраться, что стало причиной столкновения.
ИСТОЧНИК KP.RU