«Ущерба на 140 тысяч рублей»: девочка-подросток украла деньги и драгоценности у своих знакомых

СЕГОДНЯ 05:51 2019-03-04T05:51:17+03:00

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История эта началась еще 22 февраля: именно тогда за помощью в новосибирскую полицию обратилась жительница Дзержинского района. Она рассказала правоохранителям, что стала жертвой воров.

- Из квартиры женщины украли 400 долларов , 100 евро, наушники и золотые украшения,- рассказываю в ГУ МВД России по Новосибирской области. - Ущерб составил около 140 тысяч рублей.

Вскоре полицейским удалось вычислить воровку, похитившую деньги и драгоценности: ей оказалась 16-летняя жительница Дзержинского района.

- Ранее в поле зрения правоохранительных органов она не попадала, - продолжают в ведомстве. – Украденные вещи она сбыла в ломбард.

Сейчас в отношении девочки-подростка уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Суд уже избрал меру пресечения для юной воровки: на время следствия она будет находиться под подпиской о невыезде. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU