«Кому-то проспорил»: парень в полотенце почистил зубы в вагоне метро
Веселый снимок появился в группе «Мода Новосибирского Метро»: в кадре – парень, который принял вагон подземки за собственную ванну. Из одежды на нем – только полотенце, в руках – зубная щетка. Единственное, на ногах у него не тапочки, а кроссовки.
Забавный пассажир повеселил не только людей, которые находились вместе с ним в вагоне, но и пользователей соцсетей. И сейчас подписчики юморят в комментариях кто во что горазд:
- На пляж погнал, место занимать, - шутят одни.
- Спал, скорее всего, в вагоне, с конца лета, - вторят им другие. А потом добавляют уже серьезно: - Как он вообще в метро прошел?
- Да просто парень проспорил кому-то, - считают третьи.
А есть среди комментаторов и те, кому поступок парня пришелся по душе:
- Он всем хотел поднять настроение: уверена, что все отвлеклись от своих проблем, - считает подписчица под ником Светлана.
ИСТОЧНИК KP.RU