«Кому-то проспорил»: парень в полотенце почистил зубы в вагоне метро

СЕГОДНЯ 03:45 2019-03-04T03:45:12+03:00

В соцсетях теперь гадают, зачем молодой человек так нарядился

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Веселый снимок появился в группе «Мода Новосибирского Метро»: в кадре – парень, который принял вагон подземки за собственную ванну. Из одежды на нем – только полотенце, в руках – зубная щетка. Единственное, на ногах у него не тапочки, а кроссовки.

Забавный пассажир повеселил не только людей, которые находились вместе с ним в вагоне, но и пользователей соцсетей. И сейчас подписчики юморят в комментариях кто во что горазд:

- На пляж погнал, место занимать, - шутят одни.

- Спал, скорее всего, в вагоне, с конца лета, - вторят им другие. А потом добавляют уже серьезно: - Как он вообще в метро прошел?

- Да просто парень проспорил кому-то, - считают третьи.

А есть среди комментаторов и те, кому поступок парня пришелся по душе:

- Он всем хотел поднять настроение: уверена, что все отвлеклись от своих проблем, - считает подписчица под ником Светлана.

ИСТОЧНИК KP.RU