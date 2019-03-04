2019-03-04T03:03:52+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на день: из-за оттепели не будет работать ледовый городок

Синоптики обещают, что воздух прогреется до плюс 3 градусов
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
В понедельник в Новосибирск придет почти весеннее тепло.В понедельник в Новосибирск придет почти весеннее тепло.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

В понедельник, 3 марта, погода порадует новосибирцев почти весенним теплом: синоптики обещают оттепель. Единственное, что немного испортит настроение сибирякам, это мокрый снег и метели, которые тоже прогнозируют метеорологи.

- Днем воздух по области прогреется до плюс 1 – плюс 6 градусов (непосредственно в Новосибирске до плюс 1 – плюс 6 градусов), ночью похолодает до 0 – минус 5 градусов ( при прояснениях – до минус 10 градусов),- сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. – Ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Пришедшая оттепель внесла свои коррективы в работу ледового городка на новосибирской набережной.

- В связи с ближайшими теплыми днями ледовый городок 4 и 5 марта временно не работает, - объявили его организаторы в официальной группе.

Откроется ли он в среду, 6 марта, будет опять же зависеть от погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Кому-то проспорил»: парень в полотенце почистил зубы в вагоне метро
У врачей – больше, чем у продавцов: новосибирский облстат подсчитал, кто сколько зарабатывает
Денежное насилие: иностранец попытался всучить полицейскому взятку
5 тысяч детских шалостей: школьники задают неуместные вопросы новосибирской службе спасения
Золото, доллары, евро: 16-летняя девушка обокрала знакомых
В Новосибирске крыльцо ресторана рухнуло на двух женщин
«Испытываешь удовлетворение от своего труда»: в Бердске задержаны начальник следственного отдела МВД, которого считали одним из лучших полицейских области
«Передала сотруднику полиции 20 000 рублей», - женщину, торговавшую запрещенными товарами, будут судить за попытку дать взятку
Годовалая девочка стала пленницей автомобиля в Новосибирске
Умер нобелевский лауреат Жорес Алферов, мэр Новосибирска выразил соболезнования
Погода на день в Новосибирске: 3 марта будет плюсовая температура
В Новосибирске короновали самую красивую девушку-полицейского
Очередной «Винни-Пух»: фура застряла под мостом в Новосибирске
«Прикольно»: еще одна школьница из Новосибирска попала в команду Меладзе на шоу «Голос. Дети»
Коробочка от барона: новосибирец нашел у себя в гараже «Императорский табак» XIX века
«Это было героическое выступление»: девочка из Оби обернула Меладзе на слепых прослушиваниях в «Голос. Дети»
«Я бы испугалась»: новосибирцы раскритиковали акцию полицейских с гигантскими зебрами
Подруги, завидуйте! Ради фото в «Инстаграм» девушки берут в прокат коробки от iPhone и пакеты от Dior
Бьюти-вор: в Новосибирске мужчина похитил косметику из магазина
Погода в Новосибирске на день: 2 марта — плюсовая температура и снег
Хлеб, молоко и крупа: министру показали новосибирские продукты в «Ленте»