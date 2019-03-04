Погода в Новосибирске на день: из-за оттепели не будет работать ледовый городок

СЕГОДНЯ 03:03 2019-03-04T03:03:52+03:00

В понедельник в Новосибирск придет почти весеннее тепло. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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В понедельник, 3 марта, погода порадует новосибирцев почти весенним теплом: синоптики обещают оттепель. Единственное, что немного испортит настроение сибирякам, это мокрый снег и метели, которые тоже прогнозируют метеорологи.

- Днем воздух по области прогреется до плюс 1 – плюс 6 градусов (непосредственно в Новосибирске до плюс 1 – плюс 6 градусов), ночью похолодает до 0 – минус 5 градусов ( при прояснениях – до минус 10 градусов),- сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. – Ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Пришедшая оттепель внесла свои коррективы в работу ледового городка на новосибирской набережной.

- В связи с ближайшими теплыми днями ледовый городок 4 и 5 марта временно не работает, - объявили его организаторы в официальной группе.

Откроется ли он в среду, 6 марта, будет опять же зависеть от погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU