У врачей – больше, чем у продавцов: новосибирский облстат подсчитал, кто сколько зарабатывает

СЕГОДНЯ 18:32 2019-03-03T18:32:06+03:00

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Новосибирский облстат подсчитал зарплату в Сибири. Судя по официальным данным, лучше всего в округе живется Красноярскому краю. Там жители получают в среднем по 44 917 рублей в месяц. Тяжелее всех – Алтайскому краю. Там сумма почти вдвое меньше – 25 506 рублей. Новосибирская область оказалась в середнячках – 35 264 рублей.

Статистика также показывает зарплаты в разных сферах. Так, например, труженики финансовой и страховой деятельности в регионе получают по 68 173 рублей. У работников здравоохранения и социальных услуг специалисты насчитали 36 891 рублей. В торговле и ремонте автотехники (специалисты записали их в общую графу) есть по 27 620 в месяц. А вот в сельском хозяйстве – совсем плохо: всего по 20 912 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU