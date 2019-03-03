Денежное насилие: иностранец попытался всучить полицейскому взятку
Мигранту вынесли приговор за взятку. Он пытался подкупить полицейского тысячей рублей, но в итоге получил судимость.
Вереница событий началась еще перед Новым годом. Во время рейда 14 декабря участковый нашел иностранца, живущего без регистрации. Нарушителю пришлось проехать в отдел, а там он попытался дать сотруднику взятку, чтобы тот не составлял протокол. Он настойчиво предлагал тысячу рублей.
- На предупреждение сотрудника полиции о незаконности действий иностранец не реагировал, положил в папку с документами денежные средства. После чего правонарушитель был задержан сотрудниками полиции, - рассказала Екатерина Махова, старший помощник прокурора Калининского района.
В итоге дело дошло до уголовного суда. Взятку суд конфисковал в пользу государства. А еще иностранца приговорили к штрафу – 6 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU