2019-03-03T16:54:35+03:00
Происшествия

Денежное насилие: иностранец попытался всучить полицейскому взятку

Новосибирский участковым отказался брать деньги и тогда мигрант положил банкноту в документы. За это он попал под суд
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Мигранта наказали за взятку.Мигранта наказали за взятку.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Мигранту вынесли приговор за взятку. Он пытался подкупить полицейского тысячей рублей, но в итоге получил судимость.

Вереница событий началась еще перед Новым годом. Во время рейда 14 декабря участковый нашел иностранца, живущего без регистрации. Нарушителю пришлось проехать в отдел, а там он попытался дать сотруднику взятку, чтобы тот не составлял протокол. Он настойчиво предлагал тысячу рублей.

- На предупреждение сотрудника полиции о незаконности действий иностранец не реагировал, положил в папку с документами денежные средства. После чего правонарушитель был задержан сотрудниками полиции, - рассказала Екатерина Махова, старший помощник прокурора Калининского района.

В итоге дело дошло до уголовного суда. Взятку суд конфисковал в пользу государства. А еще иностранца приговорили к штрафу – 6 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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