5 тысяч детских шалостей: школьники задают неуместные вопросы новосибирской службе спасения

СЕГОДНЯ 14:20 2019-03-03T14:21:07+03:00

По данным спасателей, таких «шуток» становится больше в выходные, праздники и каникулы

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Новосибирские школьники используют телефон службы спасения для развлечений и неуместных вопросов. Об этом сообщил Дмитрий Леонов, директор «Службы-112» Новосибирской области.

- Зачастую номер 112 случайно набирают маленькие дети, играющие с телефоном. Школьники звонят с целью проверить работу сим-карты, задают неуместные вопросы, просят узнать какой-либо номер телефона, соединить с такси и тому подобное, - сказал Дмитрий Александрович. - Иногда звонят, чтобы проверить, работает ли номер 112. Когда дозваниваются, слушают ответ диспетчеров и, убедившись, что «связь есть», кладут трубку. Операторы по инструкции в таких случаях вынуждены перезвонить и потратить время.

Таких звонков становится больше в выходные дни. А также – в праздники и каникулы. В среднем за одну смену новосибирские спасатели принимают более полутора тысяч ошибочных сообщений. Около 200 – из разряда детских шалостей.

В феврале этого года 5,5 тысяч подобных звонков поступило от детей.

ИСТОЧНИК KP.RU