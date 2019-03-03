Золото, доллары, евро: 16-летняя девушка обокрала знакомых

СЕГОДНЯ 13:36 2019-03-03T13:36:23+03:00

Школьница украла валюты и драгоценностей на 140 тысяч рублей. Фото: Валерий РОМАНОВ

Прежде, чем юную похитительницу задержала полиция, та успела сдать драгоценности в ломбард

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Полиция задержала школьницу, которая обокрала знакомых. В пресс-службе областного управления МВД России признаются, что заявление от жертвы кражи они получили еще 22 февраля. Обратилась тогда жительница Дзержинского района.

- Потерпевшая сообщила о краже из ее квартиры 400 долларов США, 100 евро, наушников и золотых изделий. Ущерб составил около 140 тысяч рублей, - сообщает МВД.

Сотрудники вышли на 16-летнюю девушку, которая, оказывается, поживилась в квартире своих знакомых. Причем, ценности она успела сдать в ломбард раньше, чем попала в руки полицейских.

В МВД возбудили дело о краже. Девушку отпустили домой, взяв с нее подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU