Золото, доллары, евро: 16-летняя девушка обокрала знакомых
Полиция задержала школьницу, которая обокрала знакомых. В пресс-службе областного управления МВД России признаются, что заявление от жертвы кражи они получили еще 22 февраля. Обратилась тогда жительница Дзержинского района.
- Потерпевшая сообщила о краже из ее квартиры 400 долларов США, 100 евро, наушников и золотых изделий. Ущерб составил около 140 тысяч рублей, - сообщает МВД.
Сотрудники вышли на 16-летнюю девушку, которая, оказывается, поживилась в квартире своих знакомых. Причем, ценности она успела сдать в ломбард раньше, чем попала в руки полицейских.
В МВД возбудили дело о краже. Девушку отпустили домой, взяв с нее подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU