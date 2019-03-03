2019-03-03T12:37:48+03:00
Происшествия

В Новосибирске крыльцо ресторана рухнуло на двух женщин

Инцидент произошел на улице Пермитина
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В Новосибирске рухнул козырек здания.В Новосибирске рухнул козырек здания.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Новосибирске рухнуло крыльцо здания. Упал козырек подъезда. Возможно, причиной стал скопившийся на нем снег.

Об этом ЧП сообщает во «Вконтакте» группа «АСТ-54».

«В Ленинском районе на людей рухнула крыша крыльца.На улице Пермитина, 24, обрушилось крыльцо, расположенного в здании банкетного зала. Читатели сообщают о том, что обломки конструкции придавили двух женщин», - сообщает паблик.

Известно, что по данному адресу в Новосибирске находится ресторан La Creme. Возможно, козырек именно этого заведения упал на людей.

Напомним, две недели назад мэр Новосибирска Анатолий Локоть пытался предупредить подобные инциденты. На YouTube он выложил собственное обращение. Призвал горожан сообщать о тех зданиях, где на крышах скопилась наледь.

«Хорошо, что успел снять на видео» - депутат рассказал, как судился с коммунальщиками. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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28 февраля программа на эту тему прозвучала в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск». О происшествиях из-за сосулек и снега на крышах рассказал депутат из Барабинска Константин Терещенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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