Годовалая девочка стала пленницей автомобиля в Новосибирске

СЕГОДНЯ 05:42 2019-03-03T05:42:23+03:00

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В очередной раз ребенок стал заложником автомобиля. В этот раз девочка оказалась взаперти на улице Зеленая Горка в Новосибирске. О ЧП сообщила мама ребенка, которая позвонила в Муниципальную аварийно-спасательную службу. Сигнал поступил в 11.26. Женщина сказала, что двери автомобиля заблокированы, открыть их не удается.

- По указанному адресу выехал оперативный экипаж спасателей МАСС. Прибыв на место происшествия, спасатели МАСС с помощью специальных приспособлений разблокировали двери автомобиля. Девочка 2018 года рождения была передана матери, - отчитываются о выполненной работе сотрудники службы.

Напомним, подобные ситуации, когда ребенок оказывается в машине взаперти, происходят в регионе регулярно.

- В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 051, 231-06-49, - призывают спасатели МАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU