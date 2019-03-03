Умер нобелевский лауреат Жорес Алферов, мэр Новосибирска выразил соболезнования

СЕГОДНЯ 02:20 2019-03-03T02:20:15+03:00

В соцсетях Анатолий Локоть рассказал, как академик был связан с Сибирью

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«Это был честный, мудрый человек. Настоящий патриот нашей Родины», - так о Жоресе Алферове написал в соцсетях мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Лауреат Нобелевской премии по физике, депутат Государственной Думы скончался 1 марта от острой сердечно-легочной недостаточности. Жорес Иванович не дожил двух недель до своего 89-го Дня рождения. Анатолий Локоть вместе с ним работал в парламенте, будучи депутатом.

«Жорес Иванович был великим физиком. Без его открытий немыслима жизнь современного человека. Неслучайно его авторитет был высок в научном сообществе всего мира. Признанием его заслуг перед человечеством стало присуждение ему Нобелевской премии, - написал Анатолий Локоть на своей странице в сети «ВКонтакте». - Жизнь Жореса Ивановича была тесна связана и с нашим городом Новосибирском. Здесь работали его родители. Именно в Новосибирске будущий академик пошел в школу. Он всегда с теплотой вспоминал свои детские годы, проведенные в Сибири».

Жорес Алферов является автором более 500 научных работ и 50 изобретений. Он будет похоронен 5 марта на Комаровском кладбище в пригороде Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU