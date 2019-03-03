2019-03-03T01:46:23+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 3 марта будет плюсовая температура

С приходом марта зима терпит окончательное поражение
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В Новосибирске становится все теплее.В Новосибирске становится все теплее.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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На третий день весны синоптики обещают положительную температуру. От 0° до +2° прогнозирует Западно-Сибирский гидрометцентр. Правда, возможен ветер. Юго-западный, 5-10 метров в секунду.

- Переменная облачность, без осадков, во второй половине дня в отдельных районах небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица, - предупреждает гидрометцентр.

На следующий день ожидается потепление еще на 1°. Но, впрочем, и ветер может усилиться. Ожидаются порывы до 17 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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