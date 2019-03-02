В Новосибирске короновали самую красивую девушку-полицейского
Победительницей конкурса «Леди в погонах» стала Светлана Вилкова из Бердска
Корона досталась девушке из Бердска.
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В Новосибирске подвели итоги конкурса «Леди в погонах». Как рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, победительницей стала Светлана Вилкова, сотрудники ГИБДД из Бердска.
Девушкам предстояло на конкурсе показать не только свою красоту, но и выносливость. Светлана в итоге была признана самой сильной по физической подготовке среди всех участниц. Также госинспектор очаровала жюри, спев песню на французском языке.
Победительница получила корону, сертификат в магазин косметики и путевку в санаторий.
Светлана показала прекрасную физическую подготовку.
ИСТОЧНИК KP.RU