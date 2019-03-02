В Новосибирске короновали самую красивую девушку-полицейского

СЕГОДНЯ 15:37 2019-03-02T15:40:15+03:00

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В Новосибирске подвели итоги конкурса «Леди в погонах». Как рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, победительницей стала Светлана Вилкова, сотрудники ГИБДД из Бердска.

Девушкам предстояло на конкурсе показать не только свою красоту, но и выносливость. Светлана в итоге была признана самой сильной по физической подготовке среди всех участниц. Также госинспектор очаровала жюри, спев песню на французском языке.

Победительница получила корону, сертификат в магазин косметики и путевку в санаторий.

Светлана показала прекрасную физическую подготовку.

ИСТОЧНИК KP.RU