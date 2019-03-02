Очередной «Винни-Пух»: фура застряла под мостом в Новосибирске

СЕГОДНЯ 15:13 2019-03-02T15:13:58+03:00

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В очередной раз железнодорожный мост возле станции метро Гагаринская пленил грузовик. Фура застряла там 2 марта. Судя по записи с видеорегистратора, которую опубликовал паблик Новосибирской службы эвакуации АСТ-54, водитель понимал, что шансов «пролезть» у него мало. На какое-то время машина притормозила, но потом шофер все равно принял решение — ехать под мостом.

— С разгона нужно было, а не тормозить, — юморят подписчики.

Почти смог: фура застряла под мостом .

— В Санкт-Петербурге есть «мост глупости «, пора и нам такой завести, столица Сибири, как-никак, — предложил один из комментаторов.

Многие водители написали, что недоумевают, как можно было заехать под мост — «знаки же везде».

— Критики! Давно на фуре за рулем в чужом городе ездили? Водителю — бог в помощь, — нашлись и сочувствующие шоферу.

ИСТОЧНИК KP.RU