«Прикольно»: еще одна школьница из Новосибирска попала в команду Меладзе на шоу «Голос. Дети»

СЕГОДНЯ 14:49 2019-03-02T14:49:35+03:00

Яна Тен попала в команду к Константину Меладзе. Фото: Первый канал

Яна Тен рассказала, что с трех лет занимается пением, а живет на правом берегу

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Еще одна школьница из Новосибирской области успешно прошла слепые прослушивания на шоу «Голос. Дети». Девочку зовут Яна Тен, она исполнила песню «Symphony» группы Clean Bandit. Во время исполнения Валерий Меладзе не мог сдержать эмоций: «Прикольно», — сказал он, услышав, как девочка уверенно берет разные ноты. В итоге именно он и повернулся к Яне.

— Ты прекрасно спела, очень сложная песня, она непростая, — сказал Меладзе Яне.

Пелагая очень оживилась, когда узнала, что девочка из Новосибирска.

— Вы с левого или правого берега? — уточнила певица.

— С правого, — ответила девочка.

Напомним, в проект прошла еще одна жительница Новосибирской области, третьеклассница Вика Николаева. Ее также забрал к себе в команду Валерий Меладзе.

Яна Тен. Symphony - Слепые прослушивания - Голос.Дети - Сезон 6.

ИСТОЧНИК KP.RU