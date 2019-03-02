2019-03-02T14:17:46+03:00
Общество

Коробочка от барона: новосибирец нашел у себя в гараже «Императорский табак» XIX века

Жестяная банка может заинтересовать антикваров, на рынке за нее дают 2-3 тысячи рублей
Виктория МИНАЕВА
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Чего только не найдешь во время уборки в гараже... Фото: предоставлено Владимиром Притьмовым.Чего только не найдешь во время уборки в гараже... Фото: предоставлено Владимиром Притьмовым.
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Новосибирец Владимир Притьмов, разбирая вещи в гараже, нашел уникальный предмет старины. Жестяная банка выделялась среди прочего хлама старинными буквами «i» и «ъ».

Фото: предоставлено Владимиром Притьмовым.

Фото: предоставлено Владимиром Притьмовым.

— Вещица явно из царского времени, сделано в Санкт-Петербурге, Невский проспект, 26. Коробка была пустая, я даже не помню, откуда она тут, никогда не обращал на нее внимания, — рассказал КП-Новосибирск Владимир. — Мне этот гараж достался от знакомой матери, там много чего старинного было от прежних хозяев, тяжелые утюги, например, но это, наверное, самая необычная находка.

Фото: предоставлено Владимиром Притьмовым.

Фото: предоставлено Владимиром Притьмовым.

Жестяная банка была выпущена фирмой «Лаферм» в XIX веке, которую основал немецкий барон, бывший католический священник Йозеф Гоффман. В 1852 году он открыл на Невском проспекте, в «Пассаже», небольшую табачную лавку с мастерской и занялся в ней изготовлением папирос на продажу. В конце XIX века фирма скупила земельные участки на побережье Черного моря, где находились большие табачные плантации, расширила производство, а также добилась права именоваться «Поставщик Высочайшего двора», что и написано на банке, которую нашел новосибирец. Судя по интернету, за этот предмет царского времени в антикварных лавках дают от 2 до 3 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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