«Это было героическое выступление»: девочка из Оби обернула Меладзе на слепых прослушиваниях в «Голос. Дети»
Виктория Николаева, 9-летняя школьница из новосибирского городка Обь, попала в шестой сезон шоу «Голос. Дети». Выступление девочки показали по телевизору вечером 1 марта. Вика исполнила песню ВИА ГРЫ «А я хочу перемирия». К маленькой сибирячки ближе к концу песни повернулся Валерий Меладзе.
Девочка обернула Меладзе и рассмешила Пелагею, спев песню ВИА ГРЫ.
— Девочка могла бы подойти где-нибудь к 28 составу ВИА ГРЫ, лет через 15. Начало положено, поздравляю, — сказал Меладзе.
— Это было героическое выступления, — добавила Пелагея.
Вика штурмует детский «Голос» не первый год. Девочка хотела попасть еще в 5 сезон, но да нее не дошла очередь на слепых прослушиваниях.
Девочка попала в команду к Меладзе.
ИСТОЧНИК KP.RU