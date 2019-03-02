2019-03-02T10:27:43+03:00
Общество

«Это было героическое выступление»: девочка из Оби обернула Меладзе на слепых прослушиваниях в «Голос. Дети»

9-летняя Вика Николаева из Новосибирской области попала в шестой сезон популярного шоу [видео]
Виктория МИНАЕВА
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Вика во время выступления. Фото: "Первый канал".Вика во время выступления. Фото: "Первый канал".
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Виктория Николаева, 9-летняя школьница из новосибирского городка Обь, попала в шестой сезон шоу «Голос. Дети». Выступление девочки показали по телевизору вечером 1 марта. Вика исполнила песню ВИА ГРЫ «А я хочу перемирия». К маленькой сибирячки ближе к концу песни повернулся Валерий Меладзе.

Девочка обернула Меладзе и рассмешила Пелагею, спев песню ВИА ГРЫ.

— Девочка могла бы подойти где-нибудь к 28 составу ВИА ГРЫ, лет через 15. Начало положено, поздравляю, — сказал Меладзе.

— Это было героическое выступления, — добавила Пелагея.

Вика штурмует детский «Голос» не первый год. Девочка хотела попасть еще в 5 сезон, но да нее не дошла очередь на слепых прослушиваниях.

Девочка попала в команду к Меладзе.

Девочка попала в команду к Меладзе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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