«Я бы испугалась»: новосибирцы раскритиковали акцию полицейских с гигантскими зебрами

СЕГОДНЯ 08:33 2019-03-02T08:33:59+03:00

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По центру Новосибирска прошлись гигантские зербы. Аниматоры, одетые в ростовые костюмы, прогулялись по дороге вместе с сотрудниками МВД. таким образом полицейские и общественники из организации «Форпост» пытались привлечь внимание водителей к пешеходным переходам. В акции также приняли участие дети из отряда юных инспекторов движения школы № 56. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, акция должна была научить пешеходов правилам дорожного движения: «Оказавшиеся рядом прохожие с удовольствием пересекали главный проспект Новосибирска за руку с обаятельными «зебрами», отвечали на вопросы юных инспекторов движения и получали на память световозвращающие брелоки». По словам Ирины Морозовой, председателя «Форпоста», акция с зебрами будет продолжаться. В течение нескольких месяцев новосибирцы смогут увидеть людей в костюмах на дорогах. В соцсетях уже отреагировали на эту новость. Например, подписчики паблика «Инцидент Новосибирск», раскритиковали акцию.

В акции приняли участие дети. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

— Я бы испугалась, если бы ко мне зебра на двух ногах подошла, — написала одна из девушек.

— И сколько бюджету обходится ваша акция, костюмы ведь не собственность ДПС? — добавил парень.

— Ребячество какое-то, — написал еще один комментатор.

Фото с полицейскими на память. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2018 году на территории Новосибирской области по вине пешеходов произошло 427 ДТП, в которых 62 человека погибли, а 380 были ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU