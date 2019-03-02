2019-03-02T08:33:59+03:00
Общество

«Я бы испугалась»: новосибирцы раскритиковали акцию полицейских с гигантскими зебрами

Акцией полицейские и общественники пытались привлечь внимание пешеходов к правилам дорожного движения
Виктория МИНАЕВА
Поделиться:
Необычные пешеходы. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.Необычные пешеходы. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.
Изменить размер текста:

По центру Новосибирска прошлись гигантские зербы. Аниматоры, одетые в ростовые костюмы, прогулялись по дороге вместе с сотрудниками МВД. таким образом полицейские и общественники из организации «Форпост» пытались привлечь внимание водителей к пешеходным переходам. В акции также приняли участие дети из отряда юных инспекторов движения школы № 56. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, акция должна была научить пешеходов правилам дорожного движения: «Оказавшиеся рядом прохожие с удовольствием пересекали главный проспект Новосибирска за руку с обаятельными «зебрами», отвечали на вопросы юных инспекторов движения и получали на память световозвращающие брелоки». По словам Ирины Морозовой, председателя «Форпоста», акция с зебрами будет продолжаться. В течение нескольких месяцев новосибирцы смогут увидеть людей в костюмах на дорогах. В соцсетях уже отреагировали на эту новость. Например, подписчики паблика «Инцидент Новосибирск», раскритиковали акцию.

В акции приняли участие дети. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

В акции приняли участие дети. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

— Я бы испугалась, если бы ко мне зебра на двух ногах подошла, — написала одна из девушек.

— И сколько бюджету обходится ваша акция, костюмы ведь не собственность ДПС? — добавил парень.

— Ребячество какое-то, — написал еще один комментатор.

Фото с полицейскими на память. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

Фото с полицейскими на память. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2018 году на территории Новосибирской области по вине пешеходов произошло 427 ДТП, в которых 62 человека погибли, а 380 были ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подруги, завидуйте! Ради фото в «Инстаграм» девушки берут в прокат коробки от iPhone и пакеты от Dior
Бьюти-вор: в Новосибирске мужчина похитил косметику из магазина
Погода в Новосибирске на день: 2 марта — плюсовая температура и снег
Хлеб, молоко и крупа: министру показали новосибирские продукты в «Ленте»
«Опасная герла»: парень в шапке с надписью «Плохая девочка» повеселил пассажиров метро
«Он хочет стать павлином?»: видео с попугаем, сделавшим хвост из календаря, идеально для пятницы
Галина Гриднева: «Сегодня выстроены эффективные механизмы взаимодействия и обратной связи между властью и обществом»
Купившим «Комсомолку» читателям дарят Толстого, Гоголя и Астафьева
Злой, но милый: недовольный манул гипнотизирует посетителей зоопарка
Построим 570 социальных объектов, вырастем до 2,9 млн жителей – Андрей Травников обозначил стратегию развития до 2024 года
У новосибирца, чей сын надругался над трехлетней девочкой, забрали второго ребенка
9 лет в бегах: главарь новосибирской банды получил 13 лет тюрьмы за разбои и вымогательства
Угроза эпидемии: суд остановил работу больницы под Новосибирском без туалета и стекол в окнах
Нагрянули с обыском: полиция пришла в здание Горводоканала в центре Новосибирска
«Он хочет получить денег с людей, которых ненавидит»: новосибирцы призывают бойкотировать выступление Макаревича
«Не понравилась»: реакция бенгальского котенка на гречку позабавила соцсети
«Сняли гада с рейса»: депутат Годумы столкнулась в самолете с «пьяным негодяем»
Берегите головы: в Новосибирске нашли опасные наледи и снежные навесы на крышах домов
Пытался дать «на лапу»: мигрант хотел получить временное проживание под Новосибирском за 12 тысяч рублей
Вывез в сумке в лес: убийца получил 11 лет «строгача» за задушенную шнурком женщину
Прилетело из окна: стоявшему под окнами дома новосибирцу разбили голову шуруповертом
Смертельное ДТП под Новосибирском: «Ниссан» выбросило на две машины, ехавшие по «встречке»
Работали по — крупному: четверо молодых сибиряков занимались изготовлением фальшивых 5-тысячных купюр
Погода на день в Новосибирске: 1 марта будет по-весеннему тепло