Бьюти-вор: в Новосибирске мужчина похитил косметику из магазина

СЕГОДНЯ 06:20 2019-03-02T06:20:14+03:00

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В Новосибирске раскрыли кражу из магазина косметики. Продукции пропало на 5 тысяч 530 рублей. Продавцы подозревали, что не удержалась от соблазна одна из покупательниц, у которой не хватало денег. Но оказалось, что воришка — мужского пола. Через несколько дней полицейские задержали преступника, а вот косметику так и не удалось вернуть.

— В отдел полиции № 3 «Заельцовский» поступило сообщение о том, что неизвестный совершил кражу в магазине косметики и парфюмерии по улице Красный проспект. Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 39-летний житель города Искитима, похищенный товар он продал неустановленному лицу, — сообщает ГУ МВД по Новосибирской области, добавляя, что возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU