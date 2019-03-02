Погода в Новосибирске на день: 2 марта — плюсовая температура и снег

СЕГОДНЯ 05:44 2019-03-02T05:44:37+03:00

Какая будет погода в Новосибирске на день 2 марта

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Синоптики рассказали, какая будет погода в Новосибирске на день. 2 марта выпадет небольшой снег, а температура воздуха по области прогреется до +3 градусов.

— Переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, днем с мокрым снегом. На дорогах гололедица, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Синоптики обращают внимание, что в городе возможно накопление вредных примесей из-за маловетреной погоды. Но уже в воскресенье, 3 марта, воздух станет чище.

ИСТОЧНИК KP.RU