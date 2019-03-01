2019-03-01T15:57:10+03:00
Общество

Хлеб, молоко и крупа: министру показали новосибирские продукты в «Ленте»

Андрей Гончаров обсудил с топ-менеджером торговой сети возможности захода на большой рынок местных производителей
Анатолий ЯКИМОВ
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Встреча Андрея Гончарова с дивизионным директором компании "Лента".Встреча Андрея Гончарова с дивизионным директором компании "Лента".
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Вопросы сотрудничества в сфере продвижения продукции местных товаропроизводителей обсудили министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров и дивизионный директор по Сибири компании «Лента» Алексей Белоусов. В частности министр поинтересовался, присутствует ли продукция новосибирских компаний в сети магазинов. Тогда чиновнику показали полки с хлебобулочными изделиями и молочкой.

— Мы с большим удовольствием принимаем продукцию местных сельхозтоваропроизводителей, — прокомментировал Алексей Белоусов. — Однако существует ряд условий, которые должны выполняться. В частности, поставки местной продукции должны осуществляться на постоянной основе и в строго оговоренных объемах.

Топ-менеджер «Ленты» добавил, что, чем больше различных производителей представлены на рынке, тем выше конкуренция, а значит и лучше качество товаров и ниже цены. Сейчас во всех магазинах этой торговой сети можно найти новосибирские продукты. Это не только хлеб и молоко, но и мясо птицы, различные крупы. Местные бренды часто продаются по спецценам, которые доступны многодетным семьям и другим нуждающимся. Это сделано для поддержки малообеспеченных жителей.

СПРАВКА «КП»

«Лента» — одна из крупнейших торговых сетей России. Сегодня компания управляет 245 гипермаркетами и 135 супермаркетами в 88 городах. В Новосибирске работают 7 гипермаркетов, 20 супермаркетов «Лента» и один собственный распределительный центр компании. Гипермаркет, расположенный на Гусинобродском шоссе, первым из гипермаркетов «Лента» в Новосибирске открыл свои двери для жителей города в октябре 2006 года.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров и дивизионный директор по Сибири компании «Лента» Алексей Белоусов обсудили возможности сотрудничества.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров и дивизионный директор по Сибири компании «Лента» Алексей Белоусов обсудили возможности сотрудничества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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