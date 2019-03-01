2019-03-01T14:44:24+03:00
Дом. Семья

«Он хочет стать павлином?»: видео с попугаем, сделавшим хвост из календаря, идеально для пятницы

Веселый ролик выложили в соцсети новосибирские ветеринары
Татьяна СОЛОВОВА
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Попугай сделал себе красивый хвост из календаря. Фото: https://vk.com/vetbest.Попугай сделал себе красивый хвост из календаря. Фото: https://vk.com/vetbest.
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На календаре уже 1 марта, а значит, наконец-то пришла весна. Причем в новосибирской ветклинике «Бэст» этому поспособствовал… попугай. Сотрудники лечебницы выложили в соцсетях забавное видео, как попугай расправляется с февральским листом календаря.

- Попугай устал ждать тепла и мужественно помог нам справиться с последним днем зимы, - пошутили ветеринары в посте с видео.

Видео сейчас набирает популярность в Интернете, а пользователи соцсетей с удовольствием комментируют ролик:

- Наш тоже так сгрызал всё, до чего мог достать, - смеются подписчики.

- Он хочет стать павлином? Зачем он запихал себе под перья бумагу? – с юмором спрашивают вторые.

Ветеринары тоже решили не отставать и пошутили в ответ:

- Собирает материал для гнезда. Ну, и так ведь красивее! Вон, какой длинный хвост, - считают они.

Попугай посчитал себя павлином и сделал себе хвост из календаря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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