«Он хочет стать павлином?»: видео с попугаем, сделавшим хвост из календаря, идеально для пятницы

СЕГОДНЯ 14:44 2019-03-01T14:44:24+03:00

Попугай сделал себе красивый хвост из календаря. Фото: https://vk.com/vetbest.

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На календаре уже 1 марта, а значит, наконец-то пришла весна. Причем в новосибирской ветклинике «Бэст» этому поспособствовал… попугай. Сотрудники лечебницы выложили в соцсетях забавное видео, как попугай расправляется с февральским листом календаря.

- Попугай устал ждать тепла и мужественно помог нам справиться с последним днем зимы, - пошутили ветеринары в посте с видео.

Видео сейчас набирает популярность в Интернете, а пользователи соцсетей с удовольствием комментируют ролик:

- Наш тоже так сгрызал всё, до чего мог достать, - смеются подписчики.

- Он хочет стать павлином? Зачем он запихал себе под перья бумагу? – с юмором спрашивают вторые.

Ветеринары тоже решили не отставать и пошутили в ответ:

- Собирает материал для гнезда. Ну, и так ведь красивее! Вон, какой длинный хвост, - считают они.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="322" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/694857" frameborder="0"></iframe> Попугай посчитал себя павлином и сделал себе хвост из календаря.

ИСТОЧНИК KP.RU