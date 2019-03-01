«Он хочет стать павлином?»: видео с попугаем, сделавшим хвост из календаря, идеально для пятницы
На календаре уже 1 марта, а значит, наконец-то пришла весна. Причем в новосибирской ветклинике «Бэст» этому поспособствовал… попугай. Сотрудники лечебницы выложили в соцсетях забавное видео, как попугай расправляется с февральским листом календаря.
- Попугай устал ждать тепла и мужественно помог нам справиться с последним днем зимы, - пошутили ветеринары в посте с видео.
Видео сейчас набирает популярность в Интернете, а пользователи соцсетей с удовольствием комментируют ролик:
- Наш тоже так сгрызал всё, до чего мог достать, - смеются подписчики.
- Он хочет стать павлином? Зачем он запихал себе под перья бумагу? – с юмором спрашивают вторые.
Ветеринары тоже решили не отставать и пошутили в ответ:
- Собирает материал для гнезда. Ну, и так ведь красивее! Вон, какой длинный хвост, - считают они.
Попугай посчитал себя павлином и сделал себе хвост из календаря.
ИСТОЧНИК KP.RU