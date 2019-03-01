2019-03-01T13:35:42+03:00
Общество

Купившим «Комсомолку» читателям дарят Толстого, Гоголя и Астафьева

Акция проводится в Новосибирске в сети киосков «Сибирского агентства «Экспресс» с 1 по 6 марта
Ева ЛЮТОВА
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Читатели получают в подарок книги из коллекции "Юношеская библиотека", которую издает "КП".Читатели получают в подарок книги из коллекции "Юношеская библиотека", которую издает "КП".Фото: Евгения САВИНА
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Новосибирским читателям «КП» повезло. В первый день весны издательский дом готов их радовать подарками. С 1 по 6 марта при покупке свежего ежедневного номера газеты «Комсомольская правда» киоскеры вручают читателям книжку. Это могут быть тома с произведениями Николая Гоголя, Льва Толстого, Виктора Астафьева и других классиков. Обратите внимание, что акция проводится в сети киосков «Сибирского агентства «Экспресс». Она уже очень популярна среди читателей, поэтому стоит поторопиться, ведь количество подарков – ограничено.

Напомним, ранее в Новосибирске издательский дом «КП» дарил читателям украшения: покупатели могли получить в подарок красивый кулон.

В первый день весны "Комсомолка" радует читателей.

В первый день весны "Комсомолка" радует читателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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