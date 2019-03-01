Злой, но милый: недовольный манул гипнотизирует посетителей зоопарка

СЕГОДНЯ 13:26 2019-03-01T13:26:23+03:00

Увидеть сейчас манула даже в зоопарке — редкость. Гордые животные предпочитают проводить время в домиках [фото]

Изменить размер текста: A A

Сегодня многие радуются началу, по крайней мере, календарной весны. Многие, но не все. Например, манул из Новосибирского зоопарка явно недоволен с каким количеством снега мы подошли к этой дате.

— Здесь слишком много снега, — так и говорит недовольная мордочка с фотографий Анна Новиковой, постоянной гостьи зоопарка.

Пытается спрятаться в снегу. Фото: Анна Новикова

Манулы сейчас редко выходят к посетителям, так что поймать в объектив этого гордого зверька непросто.

— Сидел и очень внимательно смотрел на меня. Видимо, только проснулся. После меня подруга пошла и уже никого не увидела, — рассказала о визите фотограф. — У него очень много в вольере снега.

ИСТОЧНИК KP.RU