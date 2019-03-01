2019-03-01T12:06:06+03:00
Общество

Построим 570 социальных объектов, вырастем до 2,9 млн жителей – Андрей Травников обозначил стратегию развития до 2024 года

Первый этап стратегии – реализация национальных проектов
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Андрей Травников озвучил стратегию «Сибирское лидерство – стратегия действий».Андрей Травников озвучил стратегию «Сибирское лидерство – стратегия действий».
Изменить размер текста:

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников представил на форуме «Социально-экономическое партнерство-2019» стратегию развития региона до 2024 года. Стратегия «Сибирское лидерство – стратегия действий» включает целый ряд конкретных показателей. Так в 2024 году в области должно проживать около 2,9 млн человек, средняя продолжительность жизни достигнет 76 лет, валовый региональный продукт вырастет более чем в полтора раза.

- В общей сложности до 2024 года мы построим более 570 социальных объектов: школ, детских садов, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, спортивных сооружений, учреждений культуры. Еще около 350 школ, детсадов, учреждений спорта и культуры будут отремонтированы и реконструированы, - заявил Андрей Травников.

Также губернатор отметил, чтобы реализовать инновационный сценарий развития, региону необходимо стать лучшим в реализации национальных проектов, обозначенных президентом страны.

Стратегия была представлена широкому кругу общественности: представителям власти, бизнеса, руководителям предприятий, людям из науки, образования, здравоохранения, представителям профсоюзов и активистам общественных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Красный проспект, 18»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Купившим «Комсомолку» читателям дарят Толстого, Гоголя и Астафьева
Злой, но милый: недовольный манул гипнотизирует посетителей зоопарка
У новосибирца, чей сын надругался над трехлетней девочкой, забрали второго ребенка
9 лет в бегах: главарь новосибирской банды получил 13 лет тюрьмы за разбои и вымогательства
Угроза эпидемии: суд остановил работу больницы под Новосибирском без туалета и стекол в окнах
Нагрянули с обыском: полиция пришла в здание Горводоканала в центре Новосибирска
«Он хочет получить денег с людей, которых ненавидит»: новосибирцы призывают бойкотировать выступление Макаревича
«Не понравилась»: реакция котенка сервала на гречку позабавила соцсети
«Сняли гада с рейса»: депутат Годумы столкнулась в самолете с «пьяным негодяем»
Берегите головы: в Новосибирске нашли опасные наледи и снежные навесы на крышах домов
Пытался дать «на лапу»: мигрант хотел получить временное проживание под Новосибирском за 12 тысяч рублей
Вывез в сумке в лес: убийца получил 11 лет «строгача» за задушенную шнурком женщину
Прилетело из окна: стоявшему под окнами дома новосибирцу разбили голову шуруповертом
Смертельное ДТП под Новосибирском: «Ниссан» выбросило на две машины, ехавшие по «встречке»
Работали по — крупному: четверо молодых сибиряков занимались изготовлением фальшивых 5-тысячных купюр
Погода на день в Новосибирске: 1 марта будет по-весеннему тепло