Построим 570 социальных объектов, вырастем до 2,9 млн жителей – Андрей Травников обозначил стратегию развития до 2024 года

СЕГОДНЯ 12:06 2019-03-01T12:06:06+03:00

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников представил на форуме «Социально-экономическое партнерство-2019» стратегию развития региона до 2024 года. Стратегия «Сибирское лидерство – стратегия действий» включает целый ряд конкретных показателей. Так в 2024 году в области должно проживать около 2,9 млн человек, средняя продолжительность жизни достигнет 76 лет, валовый региональный продукт вырастет более чем в полтора раза.

- В общей сложности до 2024 года мы построим более 570 социальных объектов: школ, детских садов, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, спортивных сооружений, учреждений культуры. Еще около 350 школ, детсадов, учреждений спорта и культуры будут отремонтированы и реконструированы, - заявил Андрей Травников.

Также губернатор отметил, чтобы реализовать инновационный сценарий развития, региону необходимо стать лучшим в реализации национальных проектов, обозначенных президентом страны.

Стратегия была представлена широкому кругу общественности: представителям власти, бизнеса, руководителям предприятий, людям из науки, образования, здравоохранения, представителям профсоюзов и активистам общественных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU