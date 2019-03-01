2019-03-01T12:09:18+03:00
Происшествия

У новосибирца, чей сын надругался над трехлетней девочкой, забрали второго ребенка

Семья была в группе риска и состояла на учете у полицейских
Виктория МИНАЕВА
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Семья считалась неблагополучной, она состояла на учете в ПДН.Семья считалась неблагополучной, она состояла на учете в ПДН.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Министерство соцразвития Новосибирской области проводит вслед за Следственным комитетом проверку шокирующего случая. Напомним, в одном из общежитий Октябрьского района 14-летний подросток надругался над трехлетней девочкой в душевой комнате. Следователи пытаются через суд отправить преступника к психиатру на экспертизу, а к его семье теперь приковано внимание опеки и сотрудников ПДН. Как оказалось, семья подростка — неблагополучная, состояла на учете у органов, школьника воспитывал только отец.

— Комиссия министерства проверит работу служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района. Случай нарушения прав несовершеннолетних в Октябрьском районе — не единичный. Министерство неоднократно указывало району на отсутствие профилактической работы с семьями, находящимися в группе риска, — сообщает ведомство.

Как удалось выяснить КП-Новосибирск, семья подростка прибыла в столицу Сибири из соседнего Алтайского края в 2017 году. Отец подростка в феврале 2019 года рассматривался на заседании комиссии по делам несовершеннолетних по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Но тогда детей (а их двое) из семьи не изъяли. Не прошло и месяца, как подросток совершил преступление.

— В семье подростка воспитывается еще один ребенок. Сейчас несовершеннолетний находится не с отцом, а в социальном учреждении, где с ним работает психолог, — рассказали КП-Новосибирск в Министерстве. — Лишение родительских прав — это крайняя мера. В случае наличия оснований такое решение может быть принято через суд.

Добавим, что пострадавшая девочка также находится под наблюдением врачей и психологов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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