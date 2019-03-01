9 лет в бегах: главарь новосибирской банды получил 13 лет тюрьмы за разбои и вымогательства

СЕГОДНЯ 10:49 2019-03-01T10:49:13+03:00

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Новосибирский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего Андрея Клевинского. Он создал и руководил бандой, которая орудовала в городе с июля по декабрь 2010 года. Они совершали разбойные нападения на лиц, употребляющих наркотики, а также судимых за незаконный оборот наркотиков, и вымогал у них ценное имущество и деньги.

— Стало известно, что Клевинский и члены банды представлялись сотрудниками Управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. У них в арсенале имелось огнестрельное оружие — укороченное ружье, переделанное самодельно из охотничьего ружья ИЖ-18ЕМ-М» 12-го калибра и бесствольный пистолет «ПБ2 Эгида» калибра 18 мм., а также имелись патроны к ним. Помимо этого у них было травматическое и пневматическое оружие, резиновая палка «ПР-контакт» и металлические наручники, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

9 июня 2014 года члены банды: Горбатенко, Леонтьева, Керимова, Тарасовой, Михайлова были суждены и отбывают наказание. В отношении Горбатенко уголовное дело прекращено в связи с его смертью. Клевинский же после задержания членов банды находился в розыске и проживал по поддельному паспорту в Кемеровской области, где организовал преступную группу, занимаясь кражами из квартир. За что и был задержан, а по отпечаткам пальцев рук было установлена личность Клевинского.

— 13 октября 2017 года Ленинск-Кузнецкий суд за кражи и наркотики приговорил Клевинского к 7,5 годам лишения свободы, после чего он был этапирован в Новосибирск для рассмотрения уголовного дела по преступлениям, совершенным здесь. Во время предварительного следствия Клевинский отказывался давать показания по предъявленному обвинению, ссылаясь на то, что он другой человек и за чужие преступления не намерен отвечать, — отметили в ведомстве.

Однако суд согласился с позицией обвинения и признал Клевинского виновным в создании и руководстве бандой, а также в 4 эпизодах разбойных нападений, 3 вымогательствах имущества, краже паспортов, незаконном хранении и перевозке огнестрельного оружия.

Клевинского (с присоединением наказания по приговору Ленинск-Кузнецкого суда), приговорили к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU