«Не понравилась»: реакция котенка сервала на гречку позабавила соцсети

СЕГОДНЯ 08:44 2019-03-01T08:44:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Смешную фотографию в «Инстаграме» опубликовала Наталья Гребнева, хозяйка новосибирского питомника Amaty Cay. Снимок запечатлел момент, как котенка сервала кормят гречкой. Судя по выражению морды, животное не понимает, что это за странная еда. «На ужин гречка и спать! Малыши так любопытны! Они готовы пробовать все, что мы едим. Некоторые любители лакомятся совершенно необычным продуктом — свеклой! Потом кривляются и выплевывают», — подписала фото Наталья.

Как рассказала Наталья КП-Новосибирск, героем фото стал двухмесячный сервал по кличке Консул.

— Котята из питомника постоянно пробуют человеческую еду на вкус. Мы это любопытство, если оно безопасно, удовлетворяем. Малыш просился на руки, когда я ела кашу, — рассказала Наталья. — Скоро Консулу мы поставим прививку, он полетит в далекую страну, его ждут хозяева в Дубае, видимо, ребенок напоследок решил попробовать чисто русскую кухню. Только гречка ему не особо понравилась.

По словам Натальи, у сервалов иногда бывают неожиданные вкусовые пристрастия. Например, один из котов распробовал огурцы, теперь это его любимый деликатес.

Добавим, что сервалы — редкая и дорогая порода. Содержание одной такой кошечки обойдется в 10 — 15 тысяч рублей в месяц. А если говорить о стоимости одного котенка, то ценник может варьироваться от 7 до 10 тысяч долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU