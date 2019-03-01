2019-03-01T08:44:31+03:00
Дом. Семья

«Не понравилась»: реакция котенка сервала на гречку позабавила соцсети

Перед отъездом из Новосибирска в Дубай двухмесячный котенок Консул решил попробовать русскую кухню
Виктория МИНАЕВА
Поделиться:
Приятного аппетита! Фото: https://www.instagram.com/cats.amatycay/Приятного аппетита! Фото: https://www.instagram.com/cats.amatycay/
Изменить размер текста:

Смешную фотографию в «Инстаграме» опубликовала Наталья Гребнева, хозяйка новосибирского питомника Amaty Cay. Снимок запечатлел момент, как котенка сервала кормят гречкой. Судя по выражению морды, животное не понимает, что это за странная еда. «На ужин гречка и спать! Малыши так любопытны! Они готовы пробовать все, что мы едим. Некоторые любители лакомятся совершенно необычным продуктом — свеклой! Потом кривляются и выплевывают», — подписала фото Наталья.

Как рассказала Наталья КП-Новосибирск, героем фото стал двухмесячный сервал по кличке Консул.

— Котята из питомника постоянно пробуют человеческую еду на вкус. Мы это любопытство, если оно безопасно, удовлетворяем. Малыш просился на руки, когда я ела кашу, — рассказала Наталья. — Скоро Консулу мы поставим прививку, он полетит в далекую страну, его ждут хозяева в Дубае, видимо, ребенок напоследок решил попробовать чисто русскую кухню. Только гречка ему не особо понравилась.

По словам Натальи, у сервалов иногда бывают неожиданные вкусовые пристрастия. Например, один из котов распробовал огурцы, теперь это его любимый деликатес.

Добавим, что сервалы — редкая и дорогая порода. Содержание одной такой кошечки обойдется в 10 — 15 тысяч рублей в месяц. А если говорить о стоимости одного котенка, то ценник может варьироваться от 7 до 10 тысяч долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Угроза эпидемии: суд остановил работу больницы под Новосибирском без туалета и стекол в окнах
Нагрянули с обыском: полиция пришла в здание Горводоканала в центре Новосибирска
«Он хочет получить денег с людей, которых ненавидит»: новосибирцы призывают бойкотировать выступление Макаревича
«Сняли гада с рейса»: депутат Годумы столкнулась в самолете с «пьяным негодяем»
Берегите головы: в Новосибирске нашли опасные наледи и снежные навесы на крышах домов
Пытался дать «на лапу»: мигрант хотел получить временное проживание под Новосибирском за 12 тысяч рублей
Вывез в сумке в лес: убийца получил 11 лет «строгача» за задушенную шнурком женщину
Прилетело из окна: стоявшему под окнами дома новосибирцу разбили голову шуруповертом
Смертельное ДТП под Новосибирском: «Ниссан» выбросило на две машины, ехавшие по «встречке»
Работали по — крупному: четверо молодых сибиряков занимались изготовлением фальшивых 5-тысячных купюр
Погода на день в Новосибирске: 1 марта будет по-весеннему тепло